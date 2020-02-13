Еврокомиссия: влияние коронавируса на глобальную экономику будет ограниченным

Еврокомиссия напомнила, что вспышка коронавируса, его распространение и влияние на жизнь общества и экономическую активность были источником явного беспокойства людей.

«Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдет в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием», — цитирует зимний экономический прогноз ЕК «Русская планета».

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксировано вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом COVID-19. По последним данным, им заразилось около 42 600 человек, более тысячи скончалось.