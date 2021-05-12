Еврокомиссия улучшила прогнозы по ВВП в России

Еврокомиссия дала новые прогнозы по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы. Они улучшились по сравнению с осенней оценкой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, прогноз на этот год вырос с 2% до 2,7%, а на следующий — с 1,9% до 2,3%. Также ЕК заявила, что за прошлый год экономика снизилась на 3%, а не на 4,2%, как предполагалось.

«Несмотря на то что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП все же было умеренным», — сообщили в ЕК.