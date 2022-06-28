Еврокомиссия создаст в Черногории центр консультаций по вопросам политики

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен открыть в Черногории консультационный центр по вопросам политики и права. Об этом сообщил RT.

На создание центра планируется выделить 750 тысяч евро. Инициатива направлена на повышение «совместимости национального законодательства с законодательством ЕС и в его эффективном применении».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, что ЕС таким образом будет работать с населением Черногории, чтобы сблизить его национальные особенности с Европой.

«ЕК признает, что западнобалканские страны обладают самобытностью, своей культурой и своими подходами к тому, что называется европейским единством. И попытки ЕК это нивелировать, сгладить или отбросить в сторону не получились. И теперь ЕК пришла к выводу, что надо работать с местным населением», — заметил специалист.