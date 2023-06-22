Мир 22 июня 2023, 18:48 Еврокомиссия сообщила об очередном транше помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро

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Евросоюз направил Украине очередной транш из озвученной ранее помощи, он составил 1,5 миллиарда. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на официальное заявление Еврокомиссии.

Эти деньги должны быть потрачены на то, чтобы энергетика и инфраструктура Украины сново восстановились. Напомним, это уже пятый транш из 18 миллиардов евро, обещанных стране. Предыдущий, также в размере 1,5 миллиарда евро, Евросоюз отправил в мае.

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