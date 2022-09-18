Еврокомиссия сократит финансирование Венгрии на 65% | 360°

Мир 18 сентября 2022, 12:59 Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссия сократит финансирование Венгрии на 65% Представитель ЕК Мамер сообщил о намерении сократить на 65% финансирование Венгрии РИА «Новости»

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Европейская комиссия рассматривает возможность на 65% сократить финансирование Венгрии по трем основным направлениям. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

По его словам, мера призвана ускорить возвращение в Венгрию верховенства закона и права.

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«Совет Евросоюза по предложению коллегии Еврокомиссии примет меры по снижению финансирования Венгрии на 65% в рамках механизма восстановления верховенства права», — сообщил он.

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По данным агентства Reuters, речь идет о сумме 22 миллиарда евро, предназначенной на выплату Венгрии в период с 2021 по 2027 год.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично усомнился в эффективности санкций против России. Венгерский МИД интересовался у Еврокомиссии сроками снятия ограничений, но не получил внятного ответа.

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер также сообщал, что Евросоюз может приступить к снятию антироссийские ограничений уже осенью, написало «Утро.ру».

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