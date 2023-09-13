Мир 13 сентября 2023, 00:09 Еврокомиссия согласилась оставить российским туристам одежду и личные вещи РБК: Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз РИА «Новости»

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Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей российскими туристами. Европейским таможенникам предложили сосредоточиться на аресте российских автомобилей. Об этом написало издание РБК.

Еврокомиссия изменила собственные разъяснения, как странам Евросоюза следует исполнять санкции. Речь идет о запрете на ввоз из России широкого спектра товаров — от смартфонов и ноутбуков до одежды и косметики.

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Из прошлого разъяснения, опубликованного 8 сентября, следовало, что все эти товары, даже привезенные для личных целей, попадают под санкции. А, значит, таможенники могут конфисковать практически все вещи любого россиянина, въезжающего в ЕС.

Согласно новому разъяснению, Еврокомиссия рекомендует пограничникам сосредоточиться на запрете машин, зарегистрированных в России, — даже если они личные. По мнению европейских чиновников, автомобили могут использоваться для вывоза товаров в обход санкций.

Что касается таких товаров как предметы личной гигиены или одежда, «как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», чиновники ЕК считают, что таможенникам не стоит обращать на них внимание. Запрет предлагается применять «пропорциональным и разумным образом».

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян объяснил, смогут ли российские туристы путешествовать по Европе в связи с новыми санкционными правилами. И что сделать для того, чтобы россиянина не обобрали до нитки на европейской границе.