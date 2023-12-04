Мир 04 декабря 2023, 16:30 Еврокомиссия сочла впечатляющей работу Украины для переговоров о вступлении в ЕС ЕК поспорила с Орбаном о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

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Власти Украины проделали достаточную работу для запуска переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро. Видео выступления опубликовали на сайте организации.

Пизонеро прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал необоснованным приглашение Украины в состав Евросоюза

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«Мы придерживаемся нашего предложения и нашей рекомендации. Мы не считаем, что оно необоснованно. Украина проделала впечатляющую работу», — заявила она.

Представитель Еврокомиссии добавила, что окончательное решение в любом случае останется за руководителями стран ЕС, которое они примут на саммите в декабре.

С критикой инициативы ЕК премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В своем заявлении он подчеркнул, что предложение по Украине плохо подготовлено и не имеет никаких аргументов. Поэтому из повестки предстоящей встречи руководителей европейских стран его нужно вычеркнуть.

Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет с 14 по 15 декабря. Одной из тем встречи станет решение о запуске переговоров по вступлению Украины и Молдавии в состав блока.

С такой инициативой Еврокомиссия выступила в начале ноября. В своем заявлении авторы заявили, что обе страны выполнили все условия для запуска переговорного процесса.