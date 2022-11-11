Мир 11 ноября 2022, 14:26 Еврокомиссия снизила ожидания экономического спада в России до 5,1% в 2022 году Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики России в 2022 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еврокомиссия вдвое улучшила предполагаемый показатель по спаду ВВП России в 2022 году — до 5,1%. Об этом со ссылкой на опубликованный осенний прогноз организации сообщил ТАСС.

В предыдущем весеннем прогнозе развития мировой экономики Еврокомиссия ожидала спада в России в 2022 году до 10,4%.

Реклама

«Сокращение экономики России было смягчено высокими ценами на энергоресурсы и переключением поставок на страны, которые не вводили санкции. В целом ВВП России сократится на 5,1%», — отметили в ЕК.

Реклама

Европейские экономисты уверены, что в 2023 году Россия продолжит адаптироваться к новой экономической реальности и спад экономики снизится до 3,2%. По мнению экспертов, 2024 год может стать переломным, с восстановлением роста ВВП в 1%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал создать все условия для дальнейшей перестройки российской экономики. Российский лидер счел макроэкономическую стабильность главенствующей вопреки спорам о подушке безопасности в условиях дедолларизации.