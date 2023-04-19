Мир 19 апреля 2023, 23:54 Еврокомиссия сможет приостановить ввоз украинского зерна до 5 июня — СМИ Минсельхоз Румынии сообщил, что ЕК может приостановить импорт украинского зерна до 5 июня Pxhere

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ЕК может рассмотреть вопрос приостановки ввоза украинского зерна до 5 июня, если ряд европейских стран отменит односторонние запреты на импорт. Об это заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая. Его процитировало РИА «Новости».

Глава Минсельхоза Румынии отметил, что чиновники уже предоставили пакет регламентирования ввоза украинского зерна.

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«Этот пакет предусматривает механизм остановки импорта до 5 июня для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса», — подчеркнул Дая.

Подобную меру могут ввести через два дня после того, как власти Польши, Болгарии, Венгрии и Словакии отменят свои односторонние решения о запрете импорта продуктов с территории Украины, уточнили в публикации.

О том, что Еврокомиссия может запретить поставки украинской сельхозпродукции также сообщал источник Польского радио. Ряд европейских стран по примеру Польши временно ограничил ввоз украинского зерна до 30 июня. Британская газета Express назвала ударом ножом в спину для Украины ограничение по ввозу зерна со стороны польских и венгерских властей. А фермерам из Европы обещали выплатить 100 миллионов евро за отмену запрета на импорт продукции киевского режима.