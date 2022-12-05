Мир 05 декабря 2022, 15:17 Еврокомиссия решила проследить за соблюдением потолка цен на нефть Спикер ЕК Мамер не стал комментировать отказ России исполнять потолок цен на нефть РИА «Новости»

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В Еврокомиссии решили не комментировать отказ России соблюдать потолок цен на нефть, но проследят за его исполнением. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель ЕК Эрик Мамер, сообщил ТАСС.

«Мы будем анализировать развитие ситуации», — ответил он на вопрос журналиста.

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СМИ спросили Мамера, как в Еврокомиссии отнеслись к решению России не соблюдать новое ограничение. Он сказал, что не следит за заявлениями российских политиков и не станет комментировать их.

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Евросоюз, G7 и Австралия решили не обслуживать суда, которые закупили нефть по ценам выше установленного потолка в 60 долларов за баррель. Новое ограничение вступило в силу 5 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что в стране не признают его, проанализируют изменившие условия и решат, как организовать работу.

Специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав предупредила, что принятая планка не сократит доходы России, так как близка к нынешним закупочным ценам.