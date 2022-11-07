Еврокомиссия решила еще раз выделить макрофинансовую помощь Украине | 360°

Мир 07 ноября 2022, 15:36 Еврокомиссия решила еще раз выделить макрофинансовую помощь Украине Еврокомиссия до конца года выделит Украине еще три миллиарда евро РИА "Новости"

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Еврокомиссия собирается перечислить Украине три миллиарда евро исключительной макрофинансовой помощи до конца года. Об этом заявил представитель ЕК на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Мы уже выделили один миллиард евро в августе, в октябре. <...> Мы выплатили еще два миллиарда. И до конца года дополнительные три миллиарда будут выделены», — сказал представитель ЕК.

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По его словам, таким образом, до конца года ЕС переведет Украине шесть миллиардов евро исключительной макрофинансовой помощи из девяти обещанных. Он добавил, что работа над оставшимися тремя миллиардами сейчас продолжается.

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Еврокомиссия предложила исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине от Евросоюза до девяти миллиардов евро в мае 2022 года. К данному моменту удалось согласовать предоставление шести миллиардов.

Представитель ЕК в октябре этого года говорил, что комиссия намерена до конца года перечислить Украине все обещанные деньги.