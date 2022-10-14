Еврокомиссия рассмотрит вопрос принятия дополнительных мер против российских СМИ | 360°

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Еврокомиссия рассмотрит вопрос принятия дополнительных мер против российских СМИ

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Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность принятия дальнейших мер против российских СМИ. Об этом написал RT.

«Комиссия рассматривает вопрос дальнейших действий в отношении российских пропагандистских каналов, в том числе для обеспечения эффективной реализации уже принятых мер», — сказала Юрова.

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Речь идет, в частности, о сети RT и агентстве Sputnik. Ранее вещание этих СМИ было запрещено в ЕС, однако Юрова указала на то, что информация продолжает распространяться через интернет.

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О возможности принятия дальнейших мер Вера Юрова рассказала в ответ на обращение немецкого европарламентария Дэвида Макаллистера, который поинтересовался, действительно ли вещание данных каналов прекращено во всех странах ЕС.

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