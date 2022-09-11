Еврокомиссия раскрыла сроки принятия решения по потолку цен на газ | 360°

Мир 11 сентября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссия раскрыла сроки принятия решения по потолку цен на газ ЕК огласит решение по потолку цен на газ до конца сентября РИА «Новости»

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Еврокомиссия (ЕК) огласит единое предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября. Такое заявление сделал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

В беседе с газетой La Repubblica он отметил, что министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек также поддерживает введение потолка цен. Однако немецкие власти планируют выяснить последствия принятия такого решения для стран ЕС.

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Чинголани подчеркнул, что решение по ценовой политике на газ поддержали 15 европейских государств. Сам итальянский министр назвал бессмысленным ограничение стоимости только российского газа.

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«Сейчас в Европу поступает очень мало [голубого топлива] по сравнению с тем, что было до конфликта», — сказал он.

По словам Чинголани, Европа должна участвовать в установке цен в качестве помощника. Он назвал это справедливым. Министр добавил, что таким образом удастся защитить бизнес и рядовых жителей ЕС.

Также Чинголани сообщил, что в Евросоюзе продолжат работу над увеличением поддержки предложения о введении потолка цен на газ.

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