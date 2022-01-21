Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по процессу сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

В Еврокомиссии добавили, что в случае консультаций с Украиной стандартный срок сертификации газопровода будет продлен еще на два месяца, отметил RT.

Сайт «Утро.ру» отметил, что при этом, не уточняется, каким образом Украина связана с данным проектом. Газопровод не проходит по территории соборной, она не принимала участие в его строительстве и финансировании.