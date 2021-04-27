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    27 апреля 2021, 12:32

    Еврокомиссия профинансирует обучение специалистов в сфере энергетического аудита на Украине

    Гора Орлов

    Еврокомиссия сообщила о планах нанять сотрудников, которые бы специализировались на подготовке аудиторов энергоэффективности жилых и общественных зданий, а также малого и среднего бизнеса Украины. Об этом рассказал RT.

    Деньги в размере двух миллионов евро на реализацию проекта выделили на тендерной основ. Данный проект является частью Программы поддержки украинской энергоэффективности, благодаря которой в стране будут проходить постепенные реформы.