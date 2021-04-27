Еврокомиссия профинансирует обучение специалистов в сфере энергетического аудита на Украине

Еврокомиссия сообщила о планах нанять сотрудников, которые бы специализировались на подготовке аудиторов энергоэффективности жилых и общественных зданий, а также малого и среднего бизнеса Украины. Об этом рассказал RT.

Деньги в размере двух миллионов евро на реализацию проекта выделили на тендерной основ. Данный проект является частью Программы поддержки украинской энергоэффективности, благодаря которой в стране будут проходить постепенные реформы.