Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России

Страны Евросоюза должны иметь планы действия на случай полного прекращения поставок газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе. Ее слова процитировал ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания Симсон отметила, что Россия не соблюдает свои обязательства, и это делает ее ненадежным поставщиком.

«Поэтому все страны должны иметь планы действий на случай полного прекращения поставок газа. И мы начали подготовку к такому сценарию в январе», — заявила еврокомиссар.

В настоящее время страны Евросоюза получают рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), терминалы загружены на 100%. Газохранилища в ЕС заполнены на 32% и продолжают пополняться, отметила Симсон. При этом она признала, что Евросоюз не может полностью заместить весь российский газ поставками из других источников. Еврокомиссар призвала страны ЕС активнее развивать альтернативную энергетику.