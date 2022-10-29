Еврокомиссия призвала не подрывать зерновую сделку | 360°

Мир 29 октября 2022, 23:24 Еврокомиссия призвала не подрывать зерновую сделку Представитель ЕК Массрали призвала сохранить зерновую сделку Unsplash

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Еврокомиссия (ЕК) призвала сохранить зерновую сделку. Стороны соглашения должны воздержаться от односторонних решений, которые могут ударить по соглашению. Об этом РИА «Новости» заявила представитель ЕК Набила Массрали.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе. Мы поддерживаем усилия ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу», — сказала она.

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Представитель ЕК подчеркнула, что зерновая сделка несет важнейшую гуманитарную миссию. Благодаря соглашению у миллионов людей из разных стран есть доступ к продовольствию.

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Ранее Россия объявила о приостановке участия в сделке по вывозу зерна из украинских портов. Причиной стала попытка совершить теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе. Атака со стороны Украины произошла утром в субботу, 29 октября. По информации Минобороны России, теракт готовили под руководством специалистов из Великобритании.