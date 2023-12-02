Мир 02 декабря 2023, 20:42 Еврокомиссия признала, что жителей ЕС сложно убедить в необходимости помочь Украине Замглавы ЕК: лидерам ЕС трудно убедить жителей в необходимости помощи Украине unsplash.com

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Лидерам стран Евросоюза трудно убедить людей в необходимости оказания финансовой и военной поддержки Украины. Такое заявление сделала заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова в беседе с газетой Le Monde.

В долгосрочной перспективе Украине еще предстоит «одержать победу» в конфликте с Россией и присоединиться к ЕС, заявила Юрова. Она признала, что в странах Евросоюза нужно провести стратегические дебаты о будущем Украины, так как европейским лидерам «непросто убедить своих граждан в том, что Киеву нужно помогать».

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Замглавы ЕК также сообщила о намерении ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она призвала не ждать весны в этом вопросе.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее заявила, что направленная Западом помощь Украине бесследно исчезает и не приносит никаких результатов. Политик сравнила страну с бездонной бочкой.