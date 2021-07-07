Еврокомиссия пригрозила Венгрии санкциями за принятие закона о «гей-пропаганде»

Закон об ограничении демонстрации однополых отношений в учебных материалах и телевизионных передачах для детей и подростков вступит в силу в Венгрии в ближайший четверг, 8 июля. Принятое Будапештом решение раскритиковали в руководстве ЕС.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон Ляйен призвала официальный Будапешт отменить или скорректировать уже принятый закон. Она пригрозила, что в противном случае в отношении страны примут меры. Такое заявление она сделала на заседании Европарламента.

Принятый в Венгрии закон противоречит правам человека на свободу самовыражения. Заявила на заседании Европарламента вице-президент ЕК Вера Юрова. Она подчеркнула, что также он нарушает директивы союза о распространении контента и торговлю товарами.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, Еврокомиссия приостановила рассмотрение заявки Венгрии на получение грантов на сумму в 7,2 миллиарда евро. Деньги планировалось направить странам для восстановления экономики после пандемии.

Авторы материала уточнили, что задержка связана не с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды, а коррупцией в правительственной верхушке страны.

На заседании Европарламента депутаты заявили, что необходимо усилить давление на официальный Будапешт, чтобы не допустить дискриминации представителей ЛГБТ-движения. Они отметили, что это только часть постепенного ограничения основных прав человека в Венгрии.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что в европейских лидерах играет колониальное прошлое, когда они начинают диктовать законы для всех. «Они хотят сказать нам, как жить и как себя вести», — подчеркнул он. Так он отреагировал на заявление коллеги из Нидерландов Марка Рютте, который предложил венгерскому лидеру придерживаться ценностей ЕС или покинуть состав блока.

Правительство Венгрии в своей официальной позицией считает, что принятый закон необходим, чтобы сексуальное образование детей до 18 лет оставалось прерогативой родителей.