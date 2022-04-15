Еврокомиссия ставит страны участницы Евросоюза в безвыходную ситуацию, заявляя о том, что оплата природного газа в рублях нарушает санкции Запада. По словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, она ведет себя в духе оккупационных властей, написал сайт Runews.

«Еврокомиссия окончательно выставила себя как представительницу оккупационных властей, которые ставят страны-участниц Евросоюза в ситуацию невозможного для них выбора. Либо отказаться от российского газа и обрушить собственную экономику, что уже происходит во многих странах Европы. Либо следовать указам Еврокомиссии и остаться верными оккупационной администрации, но при этом разрушить свою экономику», — сказал он.

Эксперт считает, что одним из вариантов для стран Евросоюза является выход из него. Таким образом они смогут сохранить свою экономику.

«Здесь выбор должен быть очевиден. И выкручивание рук в конечном итоге приведет к восстанию Европы против Америки, к выходу из-под ее контроля и сохранения Европы как самостоятельной и отдельной от американского контроля цивилизации в грядущем многополярном мире», — заключил политолог.

Ранее Еврокомиссия посчитала указ президента РФ Владимира Путина об оплате природного газа в рублях нарушающим санкции ЕС.