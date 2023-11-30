Мир 30 ноября 2023, 17:56 Еврокомиссия представит план использования налога с заблокированных активов России Bloomberg: ЕК обнародует план использования замороженных активов РФ 12 декабря Unsplash

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Еврокомиссия подготовила план использования налога на прибыль с заблокированных российских активов. Полученные средства планируют передать Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

План использования замороженных активов обнародуют 12 декабря. По информации издания, европейские страны пока не достигли единства по этому вопросу. Лидеры Евросоюза обсудят план ЕК на саммите в декабре.

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Документ уточнит несколько важных вопросов. Например, Еврокомиссия объяснит, будет ли налог на прибыль пересекаться с национальными налогами и сборами. По данным агентства, план позволит представителям Евросоюза подробно обсудить все вопросы, связанные с замороженными российскими активами.

Ранее в странах ЕС произошел раскол в связи с предложением об использовании доходов с заблокированных активов РФ. Франция, Бельгия, Германия и Италия указали на необходимость юридически обосновать все действия, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность.