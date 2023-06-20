Мир 20 июня 2023, 15:10 Еврокомиссия представила стратегию экономической безопасности ЕС ТАСС: ЕК впервые представила стратегию экономической безопасности Евросоюза РИА «Новости»

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Еврокомиссия представила первую стратегию экономической безопасности Евросоюза. Этот документ, в частности, ограничивает обмен технологиями с государствами, недружественными Западу, уточнил ТАСС.

Предполагается, что эта стратегия снизит внешнюю зависимость Евросоюза от импорта ресурсов, которые относят к категории критических.

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Помимо этого, в нее включили меры контроля иностранных инвестиций, европейского экспорта, безопасности 5G и 6G. Также стратегия направлена на борьбу с торговыми санкциями других стран против Евросоюза.

Перечень технологий двойного назначения, экспортирование которых ограничат в страны, недружественные Западу страны, Евросоюз должен будет принять к сентябрю.

Ранее о подготовке этой стратегии сообщала газета Politico. Издание отмечало, что документ будет представлять план по запрету передачи передовых технологий России и Китаю.