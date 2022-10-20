Еврокомиссия предположила, что подарочная водка от Путина может быть нарушением санкций Евросоюза | 360°

Мир 20 октября 2022, 13:42 Еврокомиссия предположила, что подарочная водка от Путина может быть нарушением санкций Евросоюза ЕК: подаренная президентом Путиным экс-премьеру Берлускони водка могла нарушить санкции

Читать 360tv в

Еврокомиссия не исключила, что если российский президент Владимир Путин подарил бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони водку, то этот шаг можно расценить как нарушение санкций ЕС. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК.

Представитель Еврокомиссии напомнила, что в апреле 2022 года начал действовать запрет на ввоз в Евросоюз из России водки. Соответствующая правовая база при этом не предусматривает каких-либо исключений для подарков. В ЕК подчеркнули, что за реализацию ограничительных мер отвечают страны — члены ЕС. Выяснить, было ли действительно нарушение из-за «подарка» Берлускони, должны выяснить итальянские власти.

Реклама

Ранее агентство LaPresse сообщило, что экс-премьер якобы рассказал о восстановлении отношений с Путиным. По словам Берлускони, президент России на его день рождения прислал очень доброе послание и 20 бутылок водки. Позже партия политика опровергла эту информацию.

Реклама

Недавно Сильвио Берлускони резко высказался в адрес украинских властей. Он заявил, что Украина несет ответственность за обострение конфликта и ее президент Владимир Зеленский мог посодействовать миру, но не делает это.