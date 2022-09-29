Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ | 360°

Мир 29 сентября 2022, 09:09 Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ DPA: Еврокомиссия предложила ограничить стоимость российского газа РИА «Новости»

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Еврокомиссия выступила с инициативой установить потолок цен на российский газ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ.

Евросоюз объяснил меры по ограничению стоимости газа одной целью — гарантировать более низкие цены для европейских потребителей предстоящей зимой. Агентство указало, что другим вариантом может стать ограничение цены на топливо при выработке электричества, чтобы также снизить его стоимость. Его уже ввели у себя Испания и Португалия.

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Ранее в Европе объяснили, почему ее ждет трагедия без российского газа. Общий уровень спроса на газ зимой выше, чем общий уровень его добычи, а летом все наоборот. Для устранения этого дисбаланса нужно наполнить хранилища природным газом, добытым летом.

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Тогда зимой, когда спрос на газ превысит объемы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счет изъятия сырья, находящегося в хранилищах.

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