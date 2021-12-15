Еврокомиссия предложила реформировать Шенгенскую зону

В Еврокомиссии хотят реформировать Шенгенскую зону, чтобы дать возможность европейским странам улучшить управление внутренними границами государств. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Еврокомиссию.

Также в организации предложили сократить число контрольно-пропускных пунктов и усилить охрану внешней границы ЕС.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — процитировал RT слова представителей Еврокомиссии.

Главная цель реформирования — соблюдение безопасности жителей и гостей Шенгенской зоны.