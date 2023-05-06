Мир 06 мая 2023, 09:58 Еврокомиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны из-за антироссийских санкций DPA: ЕС обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за обхода санкций Unsplash

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС создать механизм, который позволит ограничивать экспорт товаров и услуг в третьи страны для борьбы с обходом санкций против России. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации журналистов, 5 мая ЕК направила предложение по 11-му пакету санкций. Согласно инициативе, в первую очередь будет создана возможность ограничения поставок из Евросоюза в третьи страны «в качестве сдерживающего фактора». Второй этап подразумевает запрет на экспорт определенных товаров, особенно двойного назначения. В их число, например, входят приборы ночного видения.

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В середине апреля сообщалось о намерении ЕС ввести против России 11-го пакета санкций, направленного на на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Уточнялось, что санкционный список могут включить Турцию, Казахстан и арабские страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против России могут привести к нарастанию экономического кризиса в мире.