Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться газом друг с другом | 360°

Мир 18 октября 2022, 17:33 Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться газом друг с другом ЕК: страны Евросоюза должны делиться друг с другом газом в случае ЧП РИА «Новости»

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Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — говорится в заявлении по поводу нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.

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Еврокомиссия также предложила способы оптимизации использования сжиженного природного газа и трубопроводной инфраструктуры. В том числе — новые механизмы, которые не позволят мощностям резервироваться и использоваться операторами рынка.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если ЕС введет потолок цен на российский газ, то это ляжет на плечи европейских потребителей тяжелым бременем. Ведь стоимость энергоресурса тогда резко увеличится, объяснил он.