Еврокомиссия пообещала ответные шаги на российский закон о виноделии

Еврокомиссия заявила о своей обеспокоенности из-за российского закона о виноделии. В ЕК решили, что будут предпринимать ответные шаги и защищать права европейских компаний. Конкретных решений пока не приняли.

О беспокойстве Еврокомиссии заявил журналистам представитель ЕК. По его словам, закон повлияет на экспорт вина, сообщил ТАСС.

«Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — отметил он.

Точные меры будут определены после того, как специалисты изучат последствия этого закона. Хотя пока никаких оценок нет, в ЕК настроены обязательно предпринять эти шаги.

Закон, который вызвал обеспокоенность Еврокомиссии, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля. Документ определил особенности производства и оборота винодельческой продукции в России.

В частности, в нем шла речь о том, что использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках национальной системы России согласно с законодательству о виноградарстве и виноделии. А из закона от 1995 года о госрегулировании оборота спиртного была убрана формулировка «игристое вино (шампанское)». Ее заменили словами «игристое вино, включая российское шампанское».