Еврокомиссия подтвердила назначение нового еврокомиссара по расширению

«Никаких изменений в распределение портфелей (в новой Еврокомиссии — прим. ред.) не внесено, сферой компетенции еврокомиссара от Венгрии будет расширение и политика соседства», — цитирует представителя ЕК «Газета.ru».

По данным информагентства, новому составу Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен не удалось приступить к работе первого ноября, так как Европарламент отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Бухареста, Будапешта и Парижа. Их заподозрили в возможном конфликте интересов. В итоге им пришлось выдвинуть другие кандидатуры, с которыми глава ЕК уже провела собеседования.