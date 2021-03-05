Страны ЕС имеют юридические права покупать российскую или китайскую вакцину. Всю ответственность за последствия применения этих препаратов должны нести сами государства. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включено шесть западных компаний — прим. ред.)», — заявил Мамер, говоря о закупках странами Евросоюза российской вакцины. Его процитировал ТАСС.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что европейские страны, разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин.

Европейское агентство лекарственных средств сообщило 4 марта о начале исследования вакцины «Спутник V«. Во время экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере качества, эффективности, безопасности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что если «Спутник V» одобрят, то Россия сможет обеспечить своей вакциной жителей ЕС с июня 2021 года.