Еврокомиссия подготовит правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть | 360°

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Еврокомиссия подготовит правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть

Глава ЕК заявила о подготовке механизма для ограничения цен на российскую нефть

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Еврокомиссия разработает законодательную основу, которая позволит ввести ограничения на российскую нефть. О потолке цен на энергоносители заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии напомнила, что страны ЕС уже договорились о запрете на закупку российской нефти. Речь идет о поставках по морю на танкерах. При этом Урсула фон дер Ляйен отметила, что некоторые развивающиеся страны нуждаются в приобретении нефти у России по низкой стоимости.

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«„Большая семерка“ достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран. <…> Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть», — привело ее слова РИА «Новости».

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Как пояснила глава Еврокомиссии, такое решение приведет не только к снижению прибыли России, но и стабилизирует международный энергетический рынок.

Евросоюз может объявить санкции только после принятия единогласного решения всех стран-участниц. Любое государство может заблокировать принятие ограничений на этапе их согласования.

Еврокомиссия

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