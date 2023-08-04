Мир 04 августа 2023, 09:57 Еврокомиссия озвучила главную цель переговоров по Украине в Саудовской Аравии FT: решение о саммите по Украине станет успехом встречи в Саудовской Аравии РИА «Новости»

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Встреча по Украине в Саудовской Аравии станет успешной, если участники конференции договорятся о проведении «саммита мира». Об этом Financial Times сообщил источник в Еврокомиссии.

В ЕК уточнили, что ценностью предстоящих переговоров стала возможность подтолкнуть страны Юга и Европу к поиску основных соглашений. Это впоследствии поможет организовать «мирный саммит».

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«Если мы сможем договориться о дате его проведения, а также о заявлении основных принципов, я бы определил это как успех», — подчеркнул источник.

Встреча в Джидде состоится с 5 по 6 августа перед «саммитом мира», который Украина планировала провести до конца года. Участие в переговорах примут 30 стран. Основной целью встречи стало продвижение «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила, что встреча в Саудовской Аравии может оказаться полезной, если страны Запада поймут всю бессмысленность «плана Зеленского».