Еврокомиссия оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд | 360°

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Еврокомиссия оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд

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Евросоюз потеряет 123 миллиарда евро после введения восьмого пакета антироссийских санкций. Такую сумму ущерба привела в своих материалах Еврокомиссия.

Как уточнил РБК со ссылкой на документ, речь идет об объемах двусторонней торговли России и стран Евросоюза. В частности, импорта и экспорта различных товаров за 2021 год. Теперь торговля невозможна из-за объявленных ограничительных мер. Сумма в 123 миллиарда евро составляет более 40% всего оборота товаров и услуг между Россией и ЕС за 2021 год.

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Ранее в ЕС заявляли, что новые санкции в общей сложности коснутся поставок из России на семь миллиардов евро. Если учесть эту сумму, то ограничения на импорт почти достигают отметки в 90 миллиардов евро. Эта цифра включает поставки российских нефти и нефтепродуктов на 65 миллиардов евро.

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Восьмой пакет антирусских санкций ввели ввели в четверг, 6 октября. Среди принятых мер оказалось введение потолка цен на российскую нефть, дополнительные ограничения на ввоз определенных товаров из России и экспорт из Европы.

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