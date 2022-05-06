Еврокомиссия отодвинула введение эмбарго на нефть из РФ на 9 месяцев

Полное эмбарго на российскую нефть Европа введет в течение 9 месяцев. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете Il Messaggero.

«Наше предложение — ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, (вступит в силу — прим. ред.) через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал он.

Джентилони отметил, что от эмбарго пострадает не только российская экономика. Жители Европы также ощутят последствия этих санкций на себе. Однако больший удар все же придется на РФ. Влияние антироссийских санкций на экономику ЕС он назвал «платой за поддержку Украины».

«Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия», — заявил он.