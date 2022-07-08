Еврокомиссия (ЕК) отказалась выдать Украине кредит на 1,5 миллиарда евро. Причиной стали опасения, что власти страны не вернут деньги. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

По информации журналистов, ЕК блокирует выдачу кредита Украине в размере 1,5 миллиона евро, так как вопрос осторожности перевесил неотложные потребности страны.

«В данной ситуации Украина столкнулась с „Уловкой-22“: страна настаивает на помощи, чтобы сохранить свою экономику на плаву, однако <…> выдача кредита блокируется бюджетным подразделением Европейской комиссии из-за опасений по поводу финансовой надежности», — отметили авторы статьи.

Еврокомиссия настаивает на увеличении провизии по кредиту, то есть суммы предполагаемых убытков. Речь идет о повышении значения до 70% от общего финансирования. Обычно оно составляет 9%.

В середине мая ЕК предложила предоставить Украине кредит на девять миллиардов евро. В конце июня представитель ЕК Веерле Нютс сообщила, что программа пока не готова, но ее планируют закончить до начала осени.