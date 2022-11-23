23 ноября 2022, 06:50
Еврокомиссия определилась с суммой потолка цен на газ
ЕК предложит потолок цен на газ из России на 3 тысячи долларов за тысячу кубометров
Потолок цен на газ из России могут установить на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров. Такую сумму Еврокомиссия вынесет на обсуждение 24 ноября, сообщил «Интерфакс».
Чиновники разработали концепцию и обсудят ее на встрече лидеров Евросоюза. Они предложили ограничить цены на газ только на хабе TTF в Нидерландах по ближайшему фьючерсному контракту, то есть на месяц вперед. Авторы идеи рассчитывают, что поддержавшие ограничение страны не станут покупать газ дороже, чем три тысячи долларов за тысячу кубометров.
Реклама
В Еврокомиссии объяснили, что потолок цен нужен для предупреждения будущего роста цен, а не снижения нынешних. Декабрьский фьючерс TTF на бирже ICE Futures стоит 1300 долларов за тысячу кубометров, а потолок в три тысячи превышали только однажды — с 22 по 26 августа.
Реклама
Еврокомиссия предложила еще один механизм. В случае резкого повышения цен на газ, Агентство по сотрудничеству регуляторов рынка объявит в Официальном журнале Евросоюза о запуске потолка безопасности, и на следующий день цену скорректируют. Заявки на фьючерсы выше предельной цены не примут.
Еврокомиссия
Газ
Санкции
Евросоюз
Реклама
Реклама