Мир 23 ноября 2022, 06:50 Еврокомиссия определилась с суммой потолка цен на газ ЕК предложит потолок цен на газ из России на 3 тысячи долларов за тысячу кубометров РИА «Новости»

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Потолок цен на газ из России могут установить на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров. Такую сумму Еврокомиссия вынесет на обсуждение 24 ноября, сообщил «Интерфакс».

Чиновники разработали концепцию и обсудят ее на встрече лидеров Евросоюза. Они предложили ограничить цены на газ только на хабе TTF в Нидерландах по ближайшему фьючерсному контракту, то есть на месяц вперед. Авторы идеи рассчитывают, что поддержавшие ограничение страны не станут покупать газ дороже, чем три тысячи долларов за тысячу кубометров.

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В Еврокомиссии объяснили, что потолок цен нужен для предупреждения будущего роста цен, а не снижения нынешних. Декабрьский фьючерс TTF на бирже ICE Futures стоит 1300 долларов за тысячу кубометров, а потолок в три тысячи превышали только однажды — с 22 по 26 августа.

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Еврокомиссия предложила еще один механизм. В случае резкого повышения цен на газ, Агентство по сотрудничеству регуляторов рынка объявит в Официальном журнале Евросоюза о запуске потолка безопасности, и на следующий день цену скорректируют. Заявки на фьючерсы выше предельной цены не примут.