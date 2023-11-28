Мир 28 ноября 2023, 16:27 Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России France 24: ЕК утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Еврокомиссия одобрила предложение о запрете продажи алмазов из России. Об этом сообщило агентство France 24.

«Европейская комиссия приняла предложение, которое будет передано на одобрение государствам-членам, что ожидается в ближайшие дни, если 27 государств-членов проголосуют единогласно», — написали журналисты.

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Агентство ознакомилось с копией документа, где указано, что запретят торговать алмазами, экспортируемыми или приходящими транзитом из России, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах.

Запрет на «непромышленные природные и синтетические бриллианты» и ювелирные украшения с ними начнет действовать с 1 января 2024 года. Импорт российских бриллиантов, которые проходили огранку и полировку в третьих странах, будут запрещать поэтапно: с марта по сентябрь 2024 года. Согласно новым правилам, на территории стран ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой.

Европейский союз делает все для недопущения обхода антироссийских санкций, сюда попала алмазная отрасль. ЕС разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину. Однако Европа не готова отказаться от российских алмазов, урана и нефти.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции, которые готовит Евросоюз, позволят изымать у россиян недвижимость. Введенные ограничения поддержат изъятие финской арены Helsinki Hall у российских бизнесменов.