Еврокомиссия обвинила Россию в дезинформации о коронавирусе

Россия занимается распространением теории заговора о коронавируса и дезинформацией. Такое обвинение выдвинул официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС», — заявил Стано изданию Bild.

Он добавил, что такие фейки могут сильно сказаться на работе здравоохранения. При этом представитель ЕК не привел ни одного примера дезинформации или конкретных российских СМИ.

Стано считает, что с помощью таких теорий заговоров хотят «поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис». Более того, подобными слухами пытаются подорвать доверие людей к местным властям.

Это уже не первые подобные нападки в сторону России. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял страну в дезинформации коронавирусе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что вбросами занимаются как раз западные политики.