Еврокомиссия обсудит вопрос о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС

Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС для подготовки позиции к саммиту, который состоится 23–24 июня. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

По его словам, дебаты на эту тему еврокомиссары проведут 13 июня, а затем придут к общему мнению на совещании в пятницу, 17 июня, написало РИА «Новости».

Ранее Европарламент призвали Еврокомиссию и Совет ЕС увеличить поддержку Украины и обеспечить стране статус кандидата на членство в Евросоюзе. Резолюцию с таким указанием приняли на пленарной сессии ЕП в минувшую среду.

Согласно одному из пунктов документа, предоставление Украине статуса кандидата станет четким политическим знаком солидарности с украинским народом. Помимо этого, ЕП призвал безотлагательно предоставить стране все необходимое вооружение, финансовую и гуманитарную помощь.

По мнению авторов резолюции, также следует разработать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств для восстановления Украины, написал ТАСС.