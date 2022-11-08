Еврокомиссия обсудит помощь Украине в виде льготных кредитов | 360°

Мир 08 ноября 2022, 12:38 Еврокомиссия обсудит помощь Украине в виде льготных кредитов Замглавы Еврокомиссии Домбровскис подтвердил план выдать Украине кредиты на 18 млрд евро РИА «Новости»

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Украина в 2023 году может получить 18 миллиардов евро в виде льготных кредитов. Предложение обсудят 9 ноября в Еврокомиссии, заявил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы ожидаем позитивной реакции министров на это предложение», — сказал он.

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Еврокомиссия планирует оказать макрофинансовую помощь в виде серии кредитов. Киевский режим получит 18 миллиардов евро «на очень выгодных условиях». Более подробно ставку и другие детали транша он не осветил.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским. Программа рассчитана на весь 2023 год.

Источники СМИ заявляли, что Евросоюз выдвинет определенные условия. Например, обяжет правительство бороться с коррупцией и мошенничеством, соблюдать верховенство закона и реформировать систему управления.

Кроме того, чиновники решили создать в бюджете подушку безопасности. Это поможет выплачивать обещанное. США и сама Украина критиковали Евросоюз за задержку выплат — его участники так и не одобрили перевод последних трех из девяти обещанных в мае миллиардов евро. Кроме кредитов, они рассматривали поддержку в виде грантов.