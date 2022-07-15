Еврокомиссия обсудит несколько изменений в санкциях против России

Члены Еврокомиссии предложат дополнить пакет санкций против России пунктами о золоте, химической промышленности и машиностроении и в то же время устранить препятствия для экспорта продовольствия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Еврокомиссия скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия», — сказали агентству чиновники.

Еврокомиссия также намерена ввести запрет на импорт российского золота, в том числе через третьи страны, продукции химической промышленности и машиностроения. Чиновники намерены обсудить эти меры 15 июля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил эффект от санкций с выстрелом в собственные легкие, потому что Евросоюз навредил себе же и теперь буквально задыхается. Агентство Bloomberg отметило, что из-за экономических проблем европейские страны одобрили только девятую часть обещанной Украине помощи.