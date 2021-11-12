Еврокомиссия не упомянула «Аэрофлот» в числе перевозчиков, с которыми обсуждают доставку мигрантов в Белоруссию

Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с авиакомпаниями по вопросу доставки мигрантов в Белоруссию. «Аэрофлота» в их числе нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее источник агентства в ЕК рассказал, что Евросоюз вряд ли введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. Собеседник уточнил, что по этому вопросу меры возможны против авиакомпаний с чартерами. Накануне компания Turkish Airlines заявила, что не будет регистрировать на рейсы в столицу Белоруссии жителей Йемена, Ирака и Сирии.

Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши обострилась несколько дней назад. Несколько тысяч приезжих из стран Ближнего Востока и Африки скопились в приграничной зоне, потому что их не пускают ни в одну из стран. ЕС обвинил в случившемся белорусское руководство.

В пятницу, 12 ноября, группа мигрантов из 150-200 человек прорвалась через заграждение из колючей проволоки на территорию Польши. Пограничники никаких мер пока не предпринимали. Люди начали перемещаться по польской стороне вдоль забора.