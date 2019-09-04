Еврокомиссия: не стоит рассчитывать на третью отсрочку Brexit
Еврокомиссия обнародовала документ, в котором предупредила всех, кого коснется выход Британии из ЕС, быть готовыми ко всем возможным вариантам Brexit и не надеяться на очередную отсрочку «развода». Об этом сообщило РИА «Новости».
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Уточняется, что до выхода Великобритании из Евросоюза осталось восемь недель. Дедлайн — 31 октября 2019 года.
«Оставшееся короткое время и политическая ситуация в Соединенном Королевстве увеличили риск того, что Великобритания выйдет в эту дату без соглашения», — цитирует сообщение Еврокомиссии RT.
По данным информагентства, в документе ЕК говорится, что жители ЕС и представители бизнеса не должны полагаться на предположение, что Лондон запросит третью отсрочку Brexit.