Еврокомиссия: не стоит рассчитывать на третью отсрочку Brexit

«Я не хочу выборов»: Джонсон объяснил, как решить проблему Brexit Подробнее

Уточняется, что до выхода Великобритании из Евросоюза осталось восемь недель. Дедлайн — 31 октября 2019 года.

«Оставшееся короткое время и политическая ситуация в Соединенном Королевстве увеличили риск того, что Великобритания выйдет в эту дату без соглашения», — цитирует сообщение Еврокомиссии RT.

По данным информагентства, в документе ЕК говорится, что жители ЕС и представители бизнеса не должны полагаться на предположение, что Лондон запросит третью отсрочку Brexit.