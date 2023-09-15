15 сентября 2023, 19:48
Еврокомиссия не продлила эмбарго на украинское зерно
Еврокомиссия отказалась продлевать эмбарго на зерно с Украины
Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на украинское зерно. От Киева ждут плана по контролю экспорта зерна, сообщили в пресс-службе организации.
В ЕК добавили, что украинские власти обязаны принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в ЕС.
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«Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня», — отметили в организации.
ЕК впредь воздержится от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.
Еврокомиссия в мае этого года запретила оборот украинского зерна в пяти государствах: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Это объяснялось тем, что попадание дешевого украинского зерна в эти страны могло привести к подрыву европейского рынка.
Несколькими днями ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил ультиматум Брюсселю: либо Еврокомиссия продлевает эмбарго на украинское зерно, либо это в одностороннем порядке делает сама Польша в обход европейских норм.
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