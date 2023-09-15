Мир 15 сентября 2023, 19:48 Еврокомиссия не продлила эмбарго на украинское зерно Еврокомиссия отказалась продлевать эмбарго на зерно с Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на украинское зерно. От Киева ждут плана по контролю экспорта зерна, сообщили в пресс-службе организации.

В ЕК добавили, что украинские власти обязаны принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в ЕС.

Реклама

«Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня», — отметили в организации.

ЕК впредь воздержится от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

Еврокомиссия в мае этого года запретила оборот украинского зерна в пяти государствах: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Это объяснялось тем, что попадание дешевого украинского зерна в эти страны могло привести к подрыву европейского рынка.

Несколькими днями ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил ультиматум Брюсселю: либо Еврокомиссия продлевает эмбарго на украинское зерно, либо это в одностороннем порядке делает сама Польша в обход европейских норм.