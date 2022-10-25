Еврокомиссия назвала условия выделения денег на восстановление Украины | 360°

Мир 25 октября 2022, 12:05 Еврокомиссия назвала условия выделения денег на восстановление Украины Глава Еврокомиссии Ляйен перечислила обязательные для восстановления Украины условия РИА "Новости"

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Запад профинансирует восстановление Украины, если она проведет реформы. Условия перечислила на международной донорской конференции в Берлине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил ТАСС.

«Восстановление Украины — это процесс под украинским руководством на условиях проведения реформ, транспарентности, подотчетности и верховенства закона, демократии, равенства полов и инклюзивности», — сказала она.

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Она предложила наделить Еврокомиссию полномочиями секретариата. ЕК могла бы управлять всеми деньгами, которые разные страны мира выделяют на помощь Украине. По подсчетам Всемирного банка, ущерб от конфликта составит минимум 350 миллиардов евро.

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В этом году Украина помимо военной помощи получила от Евросоюза более 19 миллиардов евро. Однако только на покрытие расходов бюджета по таким обязательным статьям, как выплата пенсий и зарплат, киевскому режиму требуется от трех до пяти миллиардов евро каждый месяц.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз готов выделять каждый месяц около 1,5 миллиарда евро, сообщили «Известия». Киевскому режиму требуется помощь США, других партнеров и международных финансовых институтов.