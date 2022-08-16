Еврокомиссия назвала условия для разморозки инвестиций россиян

В Еврокомиссии допустили, что у россиян в ближайшее время появится возможность разблокировать замороженные инвестиции. Проведение расчетов с оказавшимся под санкциями Национальным расчетным депозитарием (НРД) разрешат при двух условиях.

Разъяснения появились на официальном сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза. Внимание на документ обратил РБК.

Первым условием Еврокомиссия назвала отсутствие для НДР экономической выгоды от сделок. А вторым — их обязательное согласование регуляторами стран, на территории которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария.

Перечислить замороженные средства российским инвесторам по-прежнему будет непросто. Участникам финансового рынка придется раскрыть получателей платежей. Таким образом в ЕК рассчитывают исключить попавших под санкции лиц.

Если инвестор не попадает под ограничительные меры ЕС, активы останутся замороженными, поскольку в качестве держателя выступает подсанкционный НДР. Чтобы их разблокировать, необходимо получить специальную лицензию от европейских регуляторов.