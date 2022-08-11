Еврокомиссия назвала условия для выдачи шенгенских виз россиянам

Страны Евросоюза всерьез занялись вопросом выдачи виз гражданам России. По мнению представителя Еврокомиссии, в этом деле несколько категорий людей должны остаться неприкосновенными. Его слова процитировал ТАСС.

«Страны ЕС должны соблюдать свои международные обязательства и обеспечить выдачу виз категории людей, включающей членов семей, гуманитарных работников, журналистов, резидентов», — сказал он.

По его словам, в ЕС полным ходом идут дискуссии по этому вопросу. Причем все действия стараются выполнять скоординированно.

Ранее журналисты RT выяснили, что ситуация с принятием властями ЕС решения о прекращении выдачи виз россиянам под давлением русофобской риторики прибалтийских и восточноевропейских политиков является вполне реалистичной. Также сотрудники издания напомнили слова зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова. Тот заявил, что подобные обсуждения, как и другие антироссийские санкции, являются попыткой давления на РФ.