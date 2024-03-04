Мир 04 марта 2024, 15:28 Еврокомиссия назвала ошибкой слова Зеленского о бесплатных боеприпасах Еврокомиссар Бретон: Украине придется самой закупить часть снарядов от ЕС Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в своем заявлении о передаче Украине 300 тысяч снарядов из обещанного ЕС миллиона боеприпасов. Украинский лидер не учел, что стране придется самостоятельно закупить часть из них. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он подчеркнул, что в марте 2023 года 27 входящих в ЕС стран договорились поставить ВСУ снаряды, но не обещали передать все из них бесплатно. Бретон отметил, что Зеленский в своей речи упомянул о безвозмездной помощи, что не соответствует действительности.

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Евросоюз без компенсации уже направил Украине 300 тысяч боеприпасов, а к концу марта он передаст военным до 550 тысяч снарядов, добавил он.

«Остаются два других канала для поставок. Первый — это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов», — указал еврокомиссар.

С учетом купленных снарядов ЕС снабдит ВСУ обещанным миллионом боеприпасов к концу марта, заключил Бретон.

Ранее агентство Bloomberg анонсировало новые поставки помощи Украине от европейских стран. Украинская армия получит очередную партию снарядов в ближайшие недели.