Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по газу

ЕС и Россия обсудят с Украиной газовый вопрос до конца сентября Подробнее

«Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу», — заявил Шефчович.

Он уверен, что переговоры могут принести положительные результаты для рынка и потребителей в преддверии зимнего сезона.

Эту информацию ранее подтвердила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Готовность России провести трехстороннюю встречу с представителями Украины и Евросоюза также подтвердил глава Министерства энергетики России Александр Новак. Оставалось прийти к консенсусу с Украиной, напомнил сайт «Утро.ру».