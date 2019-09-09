  • Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по газу

    09 сентября 2019, 17:20

    Ольга Чеснокова

    Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через Украину. Встреча с представителями Киева и Москвы запланирована на 19 сентября. Его слова процитировала «Газета.ru».

    ЕС и Россия обсудят с Украиной газовый вопрос до конца сентября

    Подробнее

    «Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу», — заявил Шефчович.

    Он уверен, что переговоры могут принести положительные результаты для рынка и потребителей в преддверии зимнего сезона.

    Эту информацию ранее подтвердила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Готовность России провести трехстороннюю встречу с представителями Украины и Евросоюза также подтвердил глава Министерства энергетики России Александр Новак. Оставалось прийти к консенсусу с Украиной, напомнил сайт «Утро.ру».