Мир 06 января 2024, 14:06 Еврокомиссия нашла альтернативные источники финансовой помощи Украине Глава ЕК объявила о плане Б для финансирования Украины без участия Венгрии РИА «Новости»

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Руководство Евросоюза использует альтернативные источники выделения денег Украине, если лидеры государств не придут к соглашению об отправке предусмотренных 50 миллиардов евро. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной председательству Бельгии в Совете ЕС в 2024 году. Трансляция доступна на сайте ЕК.

О каких именно источниках идет речь, политик не уточнила.

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«Лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии напомнила, что в конце декабря 2023 года Украина получила транш в размере 1,5 миллиарда евро. По ее словам, этих средств хватит для покрытия расходов в начале наступившего года. Но решение о дальнейшем выделении денег необходимо принять как можно быстрее.

На прошедшем в конце декабря 2023 года саммите Евросоюза лидеры стран не согласовали выделение 50 миллиардов евро Украине на следующие четыре года. Против этого решения выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что у Еврокомиссии есть запасной план. Но деталей не уточнил.

По данным газеты Financial Times, речь идет о займах на внешних рынках, где Еврокомиссия планирует взять до 20 миллиардов евро. Такой способ власти ЕС использовали в 2020 году, когда обеспечили деньгами страны для сохранения занятости населения. Этот вариант не требует согласия всех участников блока.

Окончательное решение этого вопроса произойдет на внеочередном саммите ЕС в конце января или начале февраля.